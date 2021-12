TGA 2021: mostrato un nuovo trailer di Suicide Squad (Di venerdì 10 dicembre 2021) Questa notte si sono tenuti i TGA 2021 e durante la premiazione è stato mostrato un nuovo trailer di Suicide Squad Finalmente sono tornati i The Game Awards, uno degli eventi più importanti del mondo videoludico. Per chi non lo sapesse, i TGA sono una cerimonia dove vengono premiate le personalità più influenti dell’industria e soprattutto i videogiochi che si sono contraddistinti maggiormente nel corso dell’anno. Inoltre, durante la premiazione, vengono anche svelate tante nuove informazioni sui titoli in uscita e su nuovi progetti non ancora annunciati. La diretta dello show è disponibile sia su Twitch che su YouTube, ma potete seguirlo anche tramite il nostro articolo live dedicato. Nel corso dell’evento abbiamo visto tanti titoli di qualità e tra loro era presente anche il ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 dicembre 2021) Questa notte si sono tenuti i TGAe durante la premiazione è statoundiFinalmente sono tornati i The Game Awards, uno degli eventi più importanti del mondo videoludico. Per chi non lo sapesse, i TGA sono una cerimonia dove vengono premiate le personalità più influenti dell’industria e soprattutto i videogiochi che si sono contraddistinti maggiormente nel corso dell’anno. Inoltre, durante la premiazione, vengono anche svelate tante nuove informazioni sui titoli in uscita e su nuovi progetti non ancora annunciati. La diretta dello show è disponibile sia su Twitch che su YouTube, ma potete seguirlo anche tramite il nostro articolo live dedicato. Nel corso dell’evento abbiamo visto tanti titoli di qualità e tra loro era presente anche il ...

