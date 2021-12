Testo di Veleno di Guè Pequeno | la tossicità dell’amore dal nuovo album Gvesvs

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Indi Guètroviamo le atmosfere di un club a fine serata, quando nel nostro petto scatta la fase riflessiva alimentata dai fumi dei cocktail e della noia, ma soprattutto dal nostro percorso. Il brano è il primo singolo estratto da, ilfuori oggi venerdì 10 dicembre.di Guè“Dimmi perché con gli amici parlo sempre di te, forse quello che bevevo erae mi ha fatto ubriacare di te”, canta Guènel ritornello per mostrarci il focus del brano: la fine di una relazione può somigliare ai postumi di una sbornia, o agli effetti di uno di un incantesimo. Momenti, questi, in cui si riflette su cosa sia andato storto e sul perché il pensiero verso l’ex ...

Advertising

ssanderlei : Veleno - Guè ?Testo? @ssanderlei #sanderlei - neap_psycho : @RaffaellaBarone Consiglio di rileggere il testo. La domanda che fai non credo abbia senso. Se devi trovare la bott… - Veleno_Q_B : RT @Valenti63339244: Ho appena comunicato alla docente che starobba mia figlia non la studia. Ho comunicato anche, che domattina la ragazzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Testo Veleno

Rapologia

...75 - Elvis in versione introspettiva e romantica è sempre sognante e magico! Cor- Tre ... Chadia Rodriguez - Voto 6,50 - Chadia balla e fa ballare ma con unpieno di riferimenti che è una ......da parte della compagnia Scene di Bari che ha saputo ben disimpegnarsi dinanzi al difficile... ucciso in duello dal principe danese; alla regina madre, che ingerirà per errore ildestinato ...Guè Pequeno ne parla su una base elettropop prodotta da Sixpm. Veleno è la sesta traccia del nuovo progetto discografico di Cosimo Fini – questo il nome all’anagrafe del rapper milanese – ed è ...Le sue canzoni d’amore non sono mai trite spremute di cuore, ma spaccati di vita in grado di far riflettere l’ascoltatore sulle proprie esperienze: vedi alla voce Veleno, che descrive ... rebus”, ci ...