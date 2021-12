Tesla - Videogiochi nell'infotainment, indagano i federali Usa (Di venerdì 10 dicembre 2021) L'Nhtsa mette di nuovo nel mirino la Tesla. Dopo l'indagine dello scorso agosto sull'Autopilot, l'agenzia federale americana ha avviato degli accertamenti sui Videogiochi che la Casa californiana offre nell'infotainment delle proprie vetture. "Applicazioni attivabili anche in movimento". Su segnalazione di un utente proprietario di una Model 3, l'Nhtsa ha aperto un canale di comunicazione con Palo Alto in merito a queste applicazioni del sistema multimediale, senza per il momento avviare un'indagine vera e propria (ovvero aprire un fascicolo). Secondo i federali, a seguito di un aggiornamento da remoto, il costruttore ha reso possibile "l'uso dei giochi anche con il veicolo in movimento", generando un potenziale pericolo per la sicurezza. Allo stato attuale, infatti, le elettriche di Elon Musk offrono ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 dicembre 2021) L'Nhtsa mette di nuovo nel mirino la. Dopo l'indagine dello scorso agosto sull'Autopilot, l'agenzia federale americana ha avviato degli accertamenti suiche la Casa californiana offredelle proprie vetture. "Applicazioni attivabili anche in movimento". Su segnalazione di un utente proprietario di una Model 3, l'Nhtsa ha aperto un canale di comunicazione con Palo Alto in merito a queste applicazioni del sistema multimediale, senza per il momento avviare un'indagine vera e propria (ovvero aprire un fascicolo). Secondo i, a seguito di un aggiornamento da remoto, il costruttore ha reso possibile "l'uso dei giochi anche con il veicolo in movimento", generando un potenziale pericolo per la sicurezza. Allo stato attuale, infatti, le elettriche di Elon Musk offrono ...

Advertising

HDmotori : RT @HDmotori: Tesla, alcuni videogiochi si possono avviare con l'auto in movimento. La NHTSA indaga - dinoadduci : Tesla - Videogiochi nell'infotainment, indagano i federali Usa - RobotConsumer : RT @guidaautonoma: #Tesla, alcuni videogiochi si possono avviare con l'auto in movimento. La #NHTSA indaga - startzai : RT @guidaautonoma: #Tesla, alcuni videogiochi si possono avviare con l'auto in movimento. La #NHTSA indaga - BotSecx : RT @guidaautonoma: #Tesla, alcuni videogiochi si possono avviare con l'auto in movimento. La #NHTSA indaga -