Terza dose Moderna | cosa cambia rispetto a Pfizer È sicura?

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 10 dicembre 2021): ci sono degli aspetti da conoscere riguardo ad efficacia ed effetti collaterali, per esempio, quando si parla di somministrazione del booster? Una panoramica delle informazioni al momento disponibili.: insieme a quello disi tratta di un composto ad mRNA. In sostanza, la tecnologia – di nuova generazione – che utilizza non prevede l’inoculazione di un agente patogeno “depotenziato”: nell’organismo vengono introdotte, in breve, soltanto le sue informazioni genetiche, quelle che permettono alle cellule del sistema immunitario di ...