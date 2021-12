Ternana come il Bayern Monaco: la risposta social di mister Lucarelli – FOTO (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’allenatore Cristiano Lucarelli ha commentato in modo scherzoso la FOTO della Gazzetta dello Sport sulle formazioni di Ternana-Benevento Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, ha commentato su Instagram in modo scherzoso la FOTO delle probabili formazioni della sfida fra Ternana e Benevento. La FOTO apparsa sulla Gazzetta dello Sport ritraeva i nomi di Bayern Monaco e Barcellona anziché quelle della suddetta sfida, con la differenza in attacco: Donnarumma al posto di Lewandowski. «Grazie per il mercato» il commento del tecnico che ha fatto sorridere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Lucarelli (@cielle99) L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’allenatore Cristianoha commentato in modo scherzoso ladella Gazzetta dello Sport sulle formazioni di-Benevento Cristiano, allenatore della, ha commentato su Instagram in modo scherzoso ladelle probabili formazioni della sfida frae Benevento. Laapparsa sulla Gazzetta dello Sport ritraeva i nomi die Barcellona anziché quelle della suddetta sfida, con la differenza in attacco: Donnarumma al posto di Lewandowski. «Grazie per il mercato» il commento del tecnico che ha fatto sorridere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano(@cielle99) L'articolo ...

