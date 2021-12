Tentato furto in casa, 37enne arrestato da poliziotto fuori servizio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – E’ successo nella tarda mattinata di ieri in via Sabaudia. Un agente del commissariato Celio, libero dal servizio, ha notato nella strada antistante la sua abitazione, mentre stava rientrando a casa, un uomo che alla vista del poliziotto ha fatto una chiamata con il cellulare. Insospettito da questo comportamento, l’agente si è precipitato all’interno dell’edificio dove ha iniziato a sentire dei forti rumori metallici provenire dal primo piano della palazzina. Salito di corsa l’agente, proprio dinanzi alla porta della sua abitazione ha trovato un uomo che, con uno strumento atto allo scasso, stava forzando la serratura della porta d’ingresso. Vistosi scoperto il 37enne ha dapprima provato a far precipitare l’agente dalle scale poi, non riuscendoci, l’ha preso a calci e pugni e si è dato alla fuga. Ne è nato un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – E’ successo nella tarda mattinata di ieri in via Sabaudia. Un agente del commissariato Celio, libero dal, ha notato nella strada antistante la sua abitazione, mentre stava rientrando a, un uomo che alla vista delha fatto una chiamata con il cellulare. Insospettito da questo comportamento, l’agente si è precipitato all’interno dell’edificio dove ha iniziato a sentire dei forti rumori metallici provenire dal primo piano della palazzina. Salito di corsa l’agente, proprio dinanzi alla porta della sua abitazione ha trovato un uomo che, con uno strumento atto allo scasso, stava forzando la serratura della porta d’ingresso. Vistosi scoperto ilha dapprima provato a far precipitare l’agente dalle scale poi, non riuscendoci, l’ha preso a calci e pugni e si è dato alla fuga. Ne è nato un ...

