Tentativo di suicidio nel porto di Torre del Greco sventato dalla Guardia costiera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Grazie alla preparazione professionale dei soccorritori, l’uomo che ha tentato il suicidio è stato recuperato nel porto di Torre del Greco, fortunatamente ancora in vita. Alle ore 22.00 circa del 7 dicembre 2021, il personale in servizio presso la Sala Operativa della Guardia costiera di Torre del Greco, notava la presenza di una persona che, Leggi su 2anews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Grazie alla preparazione professionale dei soccorritori, l’uomo che ha tentato ilè stato recuperato neldidel, fortunatamente ancora in vita. Alle ore 22.00 circa del 7 dicembre 2021, il personale in servizio presso la Sala Operativa delladidel, notava la presenza di una persona che,

Advertising

camiziani : RT @cmgaston: È in corso un tentativo sistematico di distruggere la filosofia. Quel che non mi aspettavo è che avvenisse per suicidio. - ANNAMAMARIABIA1 : RT @cmgaston: È in corso un tentativo sistematico di distruggere la filosofia. Quel che non mi aspettavo è che avvenisse per suicidio. - MaurilioVitto : RT @cmgaston: È in corso un tentativo sistematico di distruggere la filosofia. Quel che non mi aspettavo è che avvenisse per suicidio. - LaCiuraRaffaele : RT @cmgaston: È in corso un tentativo sistematico di distruggere la filosofia. Quel che non mi aspettavo è che avvenisse per suicidio. - RedazioneTvcity : Tentativo di suicidio nel porto di Torre del Greco. Sventato dalla Guardia Costiera - -