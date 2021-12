Tenta suicidio | salvato dall’intervento della Guardia Costiera

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Si tuffa in mare con propositi suicidi:dagli uomini. È accaduto a Torre del Greco (Napoli) dove il personale in servizio presso la sala operativa ha notato la presenza di una persona che, con una coperta sulle spalle, vagava in prossimità delle banchine portuali. Dopo alcuni istanti, non vedendo più il soggetto, i militari, insospettiti, attraverso le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza portuale, accertavano che l’uomo si era lanciato in mare, dal ciglio del molo di ponente, in prossimità delle aree destinate all’ormeggio delle unità da pesca. A quel punto il personale interveniva, raggiungendo di corsa il punto esatto dal quale la persona si era tuffata. I militari in acqua richiamavano, a gran voce il conducente di un’unità ...