Tennis: Rafael Nadal iscritto all’ATP 250 di Melbourne. Per Lorenzo Musetti c’è Adelaide I (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono note le prime entry list del circuito ATP per quanto riguarda la settimana d’apertura del 2022 di Tennis. E tra Melbourne e Adelaide, le sedi dei primi due tornei della stagione (ATP Cup a parte, che è discorso parzialmente differente), di cose interessanti da notare ce ne sono. La prima: nel torneo che si giocherà nella stessa sede degli Australian Open ci sarà il ritorno a livello ufficiale di Rafael Nadal. Il mancino di Manacor scenderà in campo già la prossima settimana ad Abu Dhabi, ma quella è un’esibizione: questo, invece, è un torneo a tutti gli effetti, che offre punti in classifica. Non è la prima volta che Nadal gioca prima dello Slam d’apertura dell’anno, ma in questo caso è più che mai giustificato il fatto di mettere partite nelle gambe. Una scelta, la sua, quasi in ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono note le prime entry list del circuito ATP per quanto riguarda la settimana d’apertura del 2022 di. E tra, le sedi dei primi due tornei della stagione (ATP Cup a parte, che è discorso parzialmente differente), di cose interessanti da notare ce ne sono. La prima: nel torneo che si giocherà nella stessa sede degli Australian Open ci sarà il ritorno a livello ufficiale di. Il mancino di Manacor scenderà in campo già la prossima settimana ad Abu Dhabi, ma quella è un’esibizione: questo, invece, è un torneo a tutti gli effetti, che offre punti in classifica. Non è la prima volta chegioca prima dello Slam d’apertura dell’anno, ma in questo caso è più che mai giustificato il fatto di mettere partite nelle gambe. Una scelta, la sua, quasi in ...

