Tennis | Nadal riparte da Melbourne | Barty attesa ad Adelaide

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il maiorchino non gioca dallo scorso agosto SYDNEY (AUSTRALIA) - Per l'ultima volta in campo al Citi Open di Washington lo scorso agosto, Rafaè ormai prossimo al rientro: l'ex numero uno del ...

Advertising

OA_Sport : Tennis: Rafael Nadal tornerà a giocare in un torneo ufficiale nell'ATP 250 di Melbourne. Lorenzo Musetti inizierà d… - ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: ???? Saranno 11 gli azzurri nei due tabelloni principali del primo Slam del 2022! Agli #AusOpen presenti i numeri 1 del m… - TennisWorldit : Patrick Mouratoglou spiega le difficoltà di Rafael Nadal sulla superficie indoor - InteBNLdItalia : ???? Saranno 11 gli azzurri nei due tabelloni principali del primo Slam del 2022! Agli #AusOpen presenti i numeri 1 d… - TennisWorldit : Vekic: 'Il ritiro di Roger Federer e Rafael Nadal è sempre più vicino' -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Nadal

ENTRY LIST FEMMINILE ENTRY LIST MASCHILE Nella prima settimana dell'anno, a Melbourne tornerà in campo Rafache non disputa un torneo dallo scorso agosto. Si è infatti fermato dopo la ...Il maiorchino non gioca dallo scorso agosto SYDNEY (AUSTRALIA) - Per l'ultima volta in campo al Citi Open di Washington lo scorso agosto, Rafaè ormai prossimo al rientro: l'ex numero uno del mondo è nella entry list dell'Atp 250 che si giocherà a Melbourne, in preparazione agli Australian Open, a partire dal 4 gennaio. Con lui, fra ...L'indiscrezione è stata trasmessa qualche ora fa all'agenzia Reuters. Dopo la WTA, anche la Federazione Internazionale boicotterebbe il colosso asiatico in attesa di far luce sul caso Peng Shuai ...Ufficializzate le enty list dei tornei che si disputeranno ad inizio anno sul cemento australiano: gli ATP 250 di Melbourne e Adelaide ...