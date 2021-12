Advertising

leggoit : Teatri di Vetro, a Roma e Ostia 8 giorni di arti performative: sul palco incontri, spettacoli e congegni scenici - TParallelVision : Teatri di Vetro, 8 giorni di incontri per la 15esima edizione #theparallelvision - culture_roma : 8 giorni di incontri,performance,e studi:torna #TeatriDiVetro,il festival che presenta il meglio delle arti scenich… - TLidodiOstia : ?#QuestaSettimana al Teatro del Lido di Ostia ? da lunedì 6 a domenica 12 dicembre | festival Triangolo Scaleno Tea… - TLidodiOstia : ?? #Prossimamente al Teatro del Lido di Ostia ?? Per il sesto anno al Teatro del Lido, Teatri di Vetro, festival ded… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatri Vetro

Fourzine

Otto giorni di incontri, performance, spettacoli, congegni scenici e studi. La 15edizione didi, il festival che da 15 anni mette in scena il meglio delle arti sceniche contemporanee in Italia. Dall'11 al 19 al Teatro India di Roma e al Teatro del Lido di Ostia ci sarà '...Per difendere le donne non dobbiamo metterle sotto una teca di, proteggerle solo finché non arriva la loro fermata e poi chi si è visto si è visto. Dobbiamo ... cinema separati,separati, ...Otto giorni di incontri, performance, spettacoli, congegni scenici e studi. La 15^ edizione di Teatri di Vetro, il festival che da 15 anni mette in scena il meglio delle arti ...Per difendere le donne non dobbiamo metterle sotto una teca di vetro, proteggerle solo finché non arriva la loro fermata e poi chi si è visto si è visto. Dobbiamo educare gli uomini.