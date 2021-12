Tarchi e Cardini fanno nero Scanzi | il tuo è antifascismo da spettacolo | leggi qualche libro

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Alla fine a Piazzapulita il processo a Giorgia Meloni si è rivelato un boomerang per Corrado Formigli. Scarso l’accusatore, cioè Andrea, spalato dal conduttore e da Francesco cancellato, direttore di Fanpage. Troppo colti gli interlocutori, cioè Francoe Marco. La requisitoria era la seguente: Giorgia Meloni ha ricevuto ampia legittimazione con la sua festa di Atreju tuttavia a due mesi dall’inchiesta di Fanpage sulla lobby nera ancora non ha fatto il repulisti di neofascisti he avrebbe dovuto fare secondo Piazzapulita.osserva che Giorgia Meloni non lo ha fatto per non perdere il 5% di voti degli “sfascistoni” che lui stesso racconta nell’omonimo. Francopacatamente fa notare che i tempi del repulisti li sceglie il ...