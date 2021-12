Svolta in Nuova Zelanda: stop al fumo, ma attenzione alle conseguenze del proibizionismo (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Nuova Zelanda ha annunciato il bando del fumo per chi è nato dopo il 2008: la legge non lo permetterà. Nuova Zelanda: stop al fumo entro il 2025 In Nuova Zelanda si da il via al progetto di creare una generazione di neozelandesi completamente liberi dal vizio del fumo, aumentando ogni anno l’età legale a cui si può accedere ai prodotti a base di tabacco. Il ministro della Salute, Ayesha Verrall: Un giorno storico per la salute della nostra gente Vogliamo assicurarci che i giovani non inizino mai a fumare, quindi renderemo un reato la vendita o la fornitura di prodotti del tabacco alle nuove generazioni di giovani Il governo della Nuova Zelanda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Laha annunciato il bando delper chi è nato dopo il 2008: la legge non lo permetterà.alentro il 2025 Insi da il via al progetto di creare una generazione di neozelandesi completamente liberi dal vizio del, aumentando ogni anno l’età legale a cui si può accedere ai prodotti a base di tabacco. Il ministro della Salute, Ayesha Verrall: Un giorno storico per la salute della nostra gente Vogliamo assicurarci che i giovani non inizino mai a fumare, quindi renderemo un reato la vendita o la fornitura di prodotti del tabacconuove generazioni di giovani Il governo della...

Advertising

FruitbookMag : La svolta di @MacfrutFiera 2022: focus su #business, #conoscenza ed #esperienza. I dettagli sulla nuova edizione da… - salernonotizie : Cessione Salernitana, fiducia nella svolta: entro il 15 dicembre nuova proprietà - IneffableYaya : RT @koala_moonlight: i like del regista su instagram confermano la censura vergognosa su questa fiction che poteva davvero rappresentare un… - koala_moonlight : i like del regista su instagram confermano la censura vergognosa su questa fiction che poteva davvero rappresentare… - lomax72 : Una, cento, mille… #Arisa. Nuova svolta della cantante per l’album #EroRomantica. Ne parlo su @DonnaModerna -