Suppletive, il No di Conte lascia il cerino a Letta. Intanto il Pd boccia la candidatura della renziana Bonetti. Nel Centrodestra il nome tocca a FdI. Ma spunta a sorpresa la Matone in quota Lega (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si allontana sempre di più la suggestione del campo largo nel centrosinistra. Tramontata definitivamente la carta Conte (leggi l'articolo), sarà il Pd romano, sabato pomeriggio, al termine di una riunione al Nazareno, a indicare il candidato alle prossime Suppletive di Roma centro. Una direzione indicata in maniera chiara dal segretario Enrico Letta, che in questo modo ha messo il veto sulla soluzione indicata da Italia Viva, della ministra Elena Bonetti (nella foto): "La scelta di Conte non cambia nulla nella prospettiva, mi sembrava che quel collegio meritasse una candidatura autorevole anche se fuori dalla logica del rapporto con il territorio. Ora – spiega Letta – il Pd romano farà le sue valutazioni e proporrà il nome ...

ilfoglio_it : ?? Conte rinuncia alla candidatura alle suppletive alla Camera. La mossa di Calenda, che lo ha sfidato apertamente,… - ilriformista : Il #Pd e #Letta offrono il seggio delle suppletive di Roma a #Conte con l’obiettivo di rinsaldare l’alleanza e in o… - Ettore_Rosato : Non vorrei che alle suppletive a Roma il pd avesse in mente l’ennesima puntata dell’operazione “balia” a salvataggio di Conte… - FrancoZerlenga : La domanda dei democratici : ma perché Letta e’ così fesso ? La Bonetti e’ ottima scelta Elezioni suppletive a Rom… - Roky99760738 : RT @MarcoRizzoPC: #Conte non si candida alle elezioni suppletive di Roma. È bastato un mezzo tweet di Calenda (mica Tyson) per cacarsi sott… -