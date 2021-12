Superlega, 4 milioni per il progetto da novembre 2020 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Due importanti studi legali internazionali e un gruppo di otto agenzie di media sarebbero stati pagati 4 milioni di euro nei mesi precedenti al lancio dell’ormai nota Superlega europea. Lo riporta Bloomberg, sottolineando dunque l’ulteriore investimento da parte dei club che hanno preso parte al progetto – nato e accantonato nel giro di 48 ore L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 10 dicembre 2021) Due importanti studi legali internazionali e un gruppo di otto agenzie di media sarebbero stati pagati 4di euro nei mesi precedenti al lancio dell’ormai notaeuropea. Lo riporta Bloomberg, sottolineando dunque l’ulteriore investimento da parte dei club che hanno preso parte al– nato e accantonato nel giro di 48 ore L'articolo

