“Supereroi” è il nuovo singolo di Ultimo e colonna sonora dell’omonimo film

(Di venerdì 10 dicembre 2021)”, scritto e composto da Niccolò Moriconi, è ilestratto dall’album “SOLO”, pubblicato il 22 ottobre È uscito oggi il videoclip ufficiale di “”, ildiestratto dall’album “SOLO”. La canzone, da domani disponibile in radio, è ladi Paolo Genovese, distribuito da Medusa, a Natale al cinema. «Un inno alle imprese di ogni giorno. Sono contento che faccia anche daaldi Paolo (Genovese, ndr)». Il videoclip, diretto da Paolo Genovese e prodotto da Marco Belardi per Lotus Production – ...

Da oggi, venerdì 10 dicembre, potrai ascoltare anche in radio "Supereroi", il nuovo singolo di Ultimo estratto dall'album "Solo". Il brano è accompagnato da un video ufficiale fresco fresco d'uscita, diretto dal regista Paolo Genovese. La clip intreccia momenti ... "Supereroi", scritto e composto da Niccolò Moriconi, è il nuovo singolo estratto dall'album "SOLO", pubblicato il 22 ottobre ...