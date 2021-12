Superbonus Isee: salta il tetto massimo per villette? Accordo in vista (Di venerdì 10 dicembre 2021) Superbonus Isee: nonostante le anticipazioni relative alla Legge di Bilancio per l’anno prossimo, pare che l’introduzione di un tetto massimo per usufruire dell’agevolazione riguardante gli interventi edilizi sia destinata a saltare. Le ultime notizie in merito alle trattative interne alla maggioranza. Superbonus Isee: salta l’introduzione di un tetto per le villette? Superbonus Isee: secondo le anticipazioni delle ultime settimane, certa la comparsa nella Legge di Bilancio per il 2022 di una conferma per il Superbonus 110%. Le anticipazioni si sono velocemente concretizzate, tuttavia, sin da subito è sembrato chiaro che la riproposizione del ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 10 dicembre 2021): nonostante le anticipazioni relative alla Legge di Bilancio per l’anno prossimo, pare che l’introduzione di unper usufruire dell’agevolazione riguardante gli interventi edilizi sia destinata are. Le ultime notizie in merito alle trattative interne alla maggioranza.l’introduzione di unper le: secondo le anticipazioni delle ultime settimane, certa la comparsa nella Legge di Bilancio per il 2022 di una conferma per il110%. Le anticipazioni si sono velocemente concretizzate, tuttavia, sin da subito è sembrato chiaro che la riproposizione del ...

