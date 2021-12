Suicidio assistito: le Commissioni approvano il disegno di legge, arriverà in Aula il 13 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno approvato il disegno di legge sul Suicidio assistito, di attuazione della sentenza della Corte costituzionale del novembre 2019. Il testo arriverà in Aula lunedì 13 dicembre. Suicidio assistito e obiezione di coscienza, troppi paletti ? Il centrodestra ha ottenuto che tra gli articoli sia stata inserita la tanto discussa obiezione di coscienza, ma è giusto ? Si, non a caso è prevista anche negli altri Paesi che hanno già una legge sul tema. Non si possono costringere tutti i medici del sistema sanitario nazionale a compiere un atto di fine vita, se lo ritengono sbagliato o non necessario. Il disegno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) LeGiustizia e Affari sociali della Camera hanno approvato ildisul, di attuazione della sentenza della Corte costituzionale del novembre 2019. Il testoinlunedì 13e obiezione di coscienza, troppi paletti ? Il centrodestra ha ottenuto che tra gli articoli sia stata inserita la tanto discussa obiezione di coscienza, ma è giusto ? Si, non a caso è prevista anche negli altri Paesi che hanno già unasul tema. Non si possono costringere tutti i medici del sistema sanitario nazionale a compiere un atto di fine vita, se lo ritengono sbagliato o non necessario. Ildi ...

