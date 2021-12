Suicidio assistito, Cappato: “La legge va migliorata. Mancano tempi certi e sono esclusi malati di cancro. Ecco le proposte di modifica” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “La legge approvata in commissione deve essere migliorata“. Dopo che il disegno di legge sul Suicidio assistito ha ottenuto il primo via libera in commissione a Montecitorio, Marco Cappato e i promotori del referendum sull’eutanasia legale chiedono che l’Aula in plenaria si prenda la responsabilità di fare alcune modifiche. Altrimenti il rischio è che, come già avevano denunciato, si faccia un “frettoloso passo indietro rispetto alla sentenza della Corte costituzionale“. Per questo sabato 11 dicembre su Zoom terranno una conferenza stampa online disponibile anche sul canale Youtube dell’associazione e trasmessa da ilfattoquotidiano.it. In quell’occasione presenteranno delle proposte di modifica al provvedimento. Secondo Cappato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Laapprovata in commissione deve essere“. Dopo che il disegno disulha ottenuto il primo via libera in commissione a Montecitorio, Marcoe i promotori del referendum sull’eutanasia legale chiedono che l’Aula in plenaria si prenda la responsabilità di fare alcune modifiche. Altrimenti il rischio è che, come già avevano denunciato, si faccia un “frettoloso passo indietro rispetto alla sentenza della Corte costituzionale“. Per questo sabato 11 dicembre su Zoom terranno una conferenza stampa online disponibile anche sul canale Youtube dell’associazione e trasmessa da ilfattoquotidiano.it. In quell’occasione presenteranno delledial provvedimento. Secondo...

