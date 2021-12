Striscia la notizia, cambia tutto: chi prende il posto di Lipari e Friscia. C'è anche Diletta Leotta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sta volgendo al termine la prima avventura di Sergio Friscia e Roberto Lipari a "Striscia la notizia", una coppia siciliana inedita, piaciuta molto anche al pubblico di Canale 5. Tuttavia, nonostante gli ottimi ascolti registrati dal tg satirico ideato da Antonio Ricci, dal 13 dicembre al loro posto ritroveremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, una delle coppie più longeve della trasmissione storica di Mediaset. In vista del loro ritorno dietro il bancone di Striscia la notizia, Greggio ha rilasciato un'intervista al settimanale "DiPiù Tv", in cui ha raccontato anche del suo rapporto con Iacchetti fuori dagli studi televisivi: "Parliamo di tutto, e abbiamo la passione del cibo e del vino, ma non parliamo mai di calcio". ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sta volgendo al termine la prima avventura di Sergioe Robertoa "la", una coppia siciliana inedita, piaciuta moltoal pubblico di Canale 5. Tuttavia, nonostante gli ottimi ascolti registrati dal tg satirico ideato da Antonio Ricci, dal 13 dicembre al lororitroveremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, una delle coppie più longeve della trasmissione storica di Mediaset. In vista del loro ritorno dietro il bancone dila, Greggio ha rilasciato un'intervista al settimanale "DiPiù Tv", in cui ha raccontatodel suo rapporto con Iacchetti fuori dagli studi televisivi: "Parliamo di, e abbiamo la passione del cibo e del vino, ma non parliamo mai di calcio". ...

Advertising

pisto_gol : Plusvalenze fantasma nel calcio, le promesse (non mantenute) di Gravina - Video - Striscia la Notizia: - AssuntaAccetto1 : E come su direbbe in striscia la notizia: CHE FIGURA DI MERDA!!!!!!!!!! - giannigosta : Napoli. Medicina estetica abusiva: praticante scoperta da Luca Abete (Striscia la Notizia) - _ComicsUniverse : #Eternals ha copiato #SignGene (2017) di Emilio Insolera? Facciamo chiarezza sul servizio trasmesso da Striscia la… - Ottavio59681293 : @NicolaPorro Io ho pubblicato su Facebook quanto da te detto già 4 mesi fa, mercoledì lo ha pubblicato Giletti e ie… -