Strappo di Ortega | stop alle relazioni con Taiwan

(Di sabato 11 dicembre 2021) La prima volta era stata nel 1985, poco dopo aver esordito alla presidenza del Nicaragua. La seconda volta è arrivata in concomitanza con il summit per la democrazia di Joe Biden. Daniell’ha fatto di nuovo: ha rotto lediplomatiche con la Repubblica di Cina () e le ha avviate con la Repubblica Popolare Cinese. Eppure dal suo ritorno al potere nel 2007 aveva incontrato l’ex presidenteese Ma Ying-jeou e aveva proseguito l’accordo di libero scambio riavviato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il presidente Danielsi definisce un rivoluzionario marxista. Mentre altri paesi del "blocco bolivariano" degli Stati latinoamericani di sinistra sono entrati in sofferenza a causa del ...Il presidente Danielsi definisce un rivoluzionario marxista. Mentre altri paesi del "blocco bolivariano" degli Stati latinoamericani di sinistra sono entrati in sofferenza a causa del ...Segnali di insofferenza diffusa in America centrale dove Taipei ha perso negli ultimi anni El Salvador, Panama e probabilmente, a breve, anche l'Honduras ...È l’ottavo partner diplomatico strappato dai cinesi all’isola negli ultimi cinque anni. I taiwanesi hanno ora rapporti formali pieni con soli 14 Stati, tra cui il Vaticano. Anche l& ...