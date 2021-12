“Strange World” | il nuovo lungometraggio d’animazione Walt Disney

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Svelata la prima immagine Si chiamaWord ed è ilfilmbyAnimation Studios. Il film d’azione e avventura viaggia nel profondo di una terra inesplorata e pericolosa. Le creature fantastiche attendono i leggendari Clades, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran lunga, più importante missione. Secondo il regista Don Hall, Strageè un riferimento alle riviste pulp: narrativa popolare della prima metà del 20esimo secolo stampata su carta economica. “Crescendo, amavo leggere i vecchi numeri delle riviste pulp”, ha affermato. “Erano grandi avventure che vedevano un gruppo di esploratori alla scoperta di un mondo nascosto o creature antiche. Sono state di grande ispirazione per ...

tuttocartoni : #StrangeWorld | Walt Disney Animation Studios svela i primi dettagli del nuovo film d'animazione… - NSCForum : Nuovo topic: Strange World è il Classico Disney del 2022 ( - ciakmag : La nuova animazione della #Disney è un'avventura magica e coloratissima, che finalmente scopriamo #StrangeWorld… - Imperoland : I Walt Disney Animation Studios hanno svelato il loro film del 2022: STRANGE WORLD, dal regista di Big Hero 6 e Ray… - GamingToday4 : Strange World, i primi dettagli sul nuovo film Disney -

