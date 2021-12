Storia dell'uomo senza identità trovato morto tra i binari vicino a Milano (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - A Sesto San Giovanni, intorno alla stazione, ci sono dei palazzi molto alti, edilizia popolare anni Settanta, tante abitazioni strette le une alle altre. Qualcuno che abita più vicino al cielo la mattina del 9 dicembre verso le nove si è affacciato e ha visto un uomo vestito di scuro, accartocciato tra i binari, in un punto dove ci si arriva solo scavalcando una recinzione alta due metri. I soccorritori e le forze di polizia hanno trovato all'altezza di piazza della Repubblica un uomo senza niente: senza il volto, sfigurato dal passaggio del treno della linea Milano-Lecco che l'ha investito, senza i documenti, senza uno zaino. All'inizio hanno pensato che fosse stato appena ... Leggi su agi (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - A Sesto San Giovanni, intorno alla stazione, ci sono dei palazzi molto alti, edilizia popolare anni Settanta, tante abitazioni strette le une alle altre. Qualcuno che abita piùal cielo la mattina del 9 dicembre verso le nove si è affacciato e ha visto unvestito di scuro, accartocciato tra i, in un punto dove ci si arriva solo scavalcando una recinzione alta due metri. I soccorritori e le forze di polizia hannoall'altezza di piazzaa Repubblica unniente:il volto, sfigurato dal passaggio del trenoa linea-Lecco che l'ha investito,i documenti,uno zaino. All'inizio hanno pensato che fosse stato appena ...

