"Stop alle nuove auto a motore termico entro il 2035" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Stop alle auto nuove con motore termico nel 2035. Il "phase out" dei furgoni e dei veicoli da trasporto commerciale leggeri invece "entro il 2040". Lo rende noto il Ministero della Transizione ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021)connel. Il "phase out" dei furgoni e dei veicoli da trasporto commerciale leggeri invece "il 2040". Lo rende noto il Ministero della Transizione ...

Stop alle auto nuove con motore termico entro il 2035

