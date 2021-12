Stivali rosso fuoco e tacco a spillo | il look fiammante di Letizia di Spagna

(Di venerdì 10 dicembre 2021)dicolpisce ancora con i suoi meravigliosi outfit e, questa volta, si è fatta notare per unelegante e audace allo stesso tempo. In occasione dei 75 anni dell’Unicef, la Regina ha presenziato all’evento indossando degliconche hanno decisamente lasciato il segno. Durante la cerimonia, dove è stato discusso il tema Sfide per i bambini nell’era post-covid-19, Ortiz è arrivata indossando un lupetto aderente bianco, firmato Hugo Boss, con piccoli bottoni d’oro che impreziosiscono i polsi. La maxi gonna svasata firmata Carolina Herrera, invece, è lunga fino al ginocchio e presenta dei grandi fiori stilizzati rossi, su sfondo bianco. Nell’armonia di colori, un ulteriore tocco di vivacità è dato da un ...

...maniche a palloncino che va a bilanciare con dettagli bon ton l'irriverente audacia degli...che l'amore infinito del black&white sa conquistare tutti ma provate ad osare anche con il(...Per completare il look poi, si potrà scegliere se indossare un paio di, per un aspetto ... ad un blazer con fantasia che tra i colori abbia almeno una punta di. Gonne a balze Hai una ...Cara Cecilia Rodriguez, con i tuoi stivali bianchi più che parlare di tendenze moda Inverno 2022 ci fai venire una voglia irrefrenabile di andare a ballare. Sarà l'avvicinarsi delle feste o la neve ch ...Letizia di Spagna sensazionale col look bianco e nero. Letizia di Spagna conclude la sua settimana di lavoro presenziando alla cerimonia per il 70esimo anniversario dell’Associazione delle Accademie d ...