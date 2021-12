Stato d'emergenza, ipotesi "spacchettamento" dei provvedimenti. Pd spinge per la proroga, Lega contro (Di venerdì 10 dicembre 2021) C?è chi preme, il Pd, e chi frena, la Lega. La questione della proroga dello Stato d?emergenza, che scade a fine anno, rischia di diventare politica e dividere quella parte della... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 10 dicembre 2021) C?è chi preme, il Pd, e chi frena, la. La questione delladellod?, che scade a fine anno, rischia di diventare politica e dividere quella parte della...

