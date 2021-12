Stanziati quasi 4 miliardi per il caro bollette. I sindacati confermano la protesta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Governo interviene per evitare il salasso alle famiglie ma non è sufficiente per revocare l'astensione di Cgil e Uil indetta per il 16 ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Governo interviene per evitare il salasso alle famiglie ma non è sufficiente per revocare l'astensione di Cgil e Uil indetta per il 16 ...

Advertising

MariaAversano1 : RT @RaffaAngela: Nella mia città di Messina per questo Natale, festa grande, stanziati quasi 2 milioni di euro. Il sindaco ha approvato un… - gstelluti : RT @RaffaAngela: Nella mia città di Messina per questo Natale, festa grande, stanziati quasi 2 milioni di euro. Il sindaco ha approvato un… - RaffaAngela : Nella mia città di Messina per questo Natale, festa grande, stanziati quasi 2 milioni di euro. Il sindaco ha approv… - princess211110 : @Gigadesires Per fare vaccini che funzionicchiano, anche a fasce di età prive di rischi, sono stati stanziati altri… - advgiornalista : RT @AssoCare: Asl Napoli 1 centro: screenate circa 1.700 persone su 5.500 nel 2020, quasi 1.000 nel secondo semestre del 2021. 'La regione… -