Stablecoin: cosa sono e perché se ne parla (e perché c'entra Facebook) (Di venerdì 10 dicembre 2021) La tecnologia blockchain è ormai una tecnologia matura, costruita per registrare scambi di “monete” digitali (crypto asset) senza un’autorità centralizzata che funga da arbitro: è la blockchain stessa, un software, che gestisce le transazioni, e elimina eventuali transazioni errate o tentativi di modificare transazioni già avvenute. Non è quindi necessario che ci sia “fiducia” fra gli utilizzatori della blockchain, dato che il software stesso è costruito per bloccare eventuali comportamenti disonesti. La blockchain è ormai nota al grande pubblico da alcuni anni, soprattutto grazie all’ascesa di Bitcoin, un crypto asset che è passato dal valere 900 dollari ad inizio 2017 a superare i 60 000 dollari nel novembre di quest’anno. Ma cos’è il Bitcoin dal punto di vista finanziario? Sicuramente è un bene molto “volatile”, il cui valore (rispetto a valute ufficiali che hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) La tecnologia blockchain è ormai una tecnologia matura, costruita per registrare scambi di “monete” digitali (crypto asset) senza un’autorità clizzata che funga da arbitro: è la blockchain stessa, un software, che gestisce le transazioni, e elimina eventuali transazioni errate o tentativi di modificare transazioni già avvenute. Non è quindi necessario che ci sia “fiducia” fra gli utilizzatori della blockchain, dato che il software stesso è costruito per bloccare eventuali comportamenti disonesti. La blockchain è ormai nota al grande pubblico da alcuni anni, soprattutto grazie all’ascesa di Bitcoin, un crypto asset che è passato dal valere 900 dollari ad inizio 2017 a superare i 60 000 dollari nel novembre di quest’anno. Ma cos’è il Bitcoin dal punto di vista finanziario? Sicuramente è un bene molto “volatile”, il cui valore (rispetto a valute ufficiali che hanno ...

zazoomblog : Stablecoin: cosa sono e perché se ne parla (e perché centra Facebook) - #Stablecoin: #perché #parla #perché - mathison54 : Cosa sono #TERRA e le stable coins - economiaitalia : #Stablecoin Migliori 2022: Cosa Sono e Perchè #investire in Stablecoin - DigitalyxKarma : Cosa sono le stablecoin? Le stablecoin possono essere considerate token, in qu... ??Cosa sono le stablecoin? ??… - DMusanni : ?? PER QUANTO IL GIOCO DI #USDT PUÒ DURARE? Mezz'ora fa sono stati creati un altro miliardo di dollari finti. State… -