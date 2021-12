Sportitalia Campionato Primavera 1 TimVision 12a Giornata e Telecronisti Calcio Estero (Di venerdì 10 dicembre 2021) Programma della 12a Giornata del Campionato Primavera 1 TimVision, tutto in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e su SoloCalcio (canale 61 del digitale terrestre). L’intera programmazione è disponibile anche sulla App ufficiale di Sportitalia: Roma vs Spal – Venerdì 10 dicembre 2021 in diretta dalle ore 14,30 su Sportitalia 60... Leggi su digital-news (Di venerdì 10 dicembre 2021) Programma della 12adel, tutto in diretta e in esclusiva su(canale 60 del digitale terrestre) e su Solo(canale 61 del digitale terrestre). L’intera programmazione è disponibile anche sulla App ufficiale di: Roma vs Spal – Venerdì 10 dicembre 2021 in diretta dalle ore 14,30 su60...

Advertising

Etzi2891 : RT @tvdellosport: Continuano le emozioni del campionato #brasiliano ???? con la sfida tra @gremio e @atletico. Fischio d’inizio all’01:30 ??… - tvdellosport : Continuano le emozioni del campionato #brasiliano ???? con la sfida tra @gremio e @atletico. Fischio d’inizio all’01:… - tvdellosport : ?? CAMPIONATO PRIMAVERA 1 ?? Risultati e classifica dopo l’ 11^ giornata ?? ???? Nell’undicesima giornata del campio… - BobP69 : RT @EvaGini: In questa stagione di #SerieA qualità e bellezza sono gli strumenti per restare in vetta. Infatti in testa al campionato ci so… - TW_Bruce_Wayne : RT @EvaGini: In questa stagione di #SerieA qualità e bellezza sono gli strumenti per restare in vetta. Infatti in testa al campionato ci so… -