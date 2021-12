Spese Natalizie | stime in rialzo | a Napoli turismo in aumento ma ci sono ancora timori per il covid

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo studio dell’Osservatorio di Confesercenti certifica un, rispetto al 2019, di circa il 10% della spesa pro capite per i consumatori del Mezzogiorno per le festività. E, di conseguenza, un incremento (di circa il 13%) degli introiti per le attività commerciali di Campania, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Sardegna, Puglia e Basilicata. Il confronto è L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Una tendenza che potrebbe continuare anche in vista delle feste. In più, non bisogna ... sostenere i cittadini nellee, allo stesso tempo, regolare lo smaltimento dei rifiuti ...Non è cosa da poco visto che in numerosi comuni ledelle luminariesono a carico dei comuni. Un lavoro davvero impegnativo visto anche le rigide temperature che hanno colpito le ...Le festività portano in dote nell’Isola 634milioni di euro di consumi nell’alimentare e lavoro a 7500 imprese e 20mila addetti. Ma la mancanza di materie prime condiziona pesantemente le produzioni. R ...Oggi Giani porta invia al Consiglio regionale il bilancio: 158 milioni di riduzioni agli assessorati. Ma in aula il Pd rischia di farselo impallinare ...