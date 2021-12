"Speriamo di no,ma è una possibilità". Verstappen-Hamilton, la situazione precipita? Abu Dhabi, lo scenario peggiore (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Non posso controllare le azioni di due individui, solo loro possono- Ma all'interno dei regolamenti abbiamo delle penalità, che si tratti di penalità di tempo o di griglia. Il Codice Sportivo Internazionale prevede che gli steward squalificano un concorrente o gli tolgano punti in un caso come quello. Quindi, sì, a Max potrebbero essere sottratti punti, così come a qualsiasi squadra". Parola di Michael Masi, direttore Corse della Fia, che è stato intervistato dal Daily Mail. Lo stesso che ha escluso che Max Verstappen possa buttare fuori di proposito Lewis Hamilton nel Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento stagionale della Formula 1. I due piloti, che arrivano alla tappa di Yas Marina con lo stesso numero di punti (369,5), giocheranno pulito secondo l'australiano, per non dover pagare delle sanzioni che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Non posso controllare le azioni di due individui, solo loro possono- Ma all'interno dei regolamenti abbiamo delle penalità, che si tratti di penalità di tempo o di griglia. Il Codice Sportivo Internazionale prevede che gli steward squalificano un concorrente o gli tolgano punti in un caso come quello. Quindi, sì, a Max potrebbero essere sottratti punti, così come a qualsiasi squadra". Parola di Michael Masi, direttore Corse della Fia, che è stato intervistato dal Daily Mail. Lo stesso che ha escluso che Maxpossa buttare fuori di proposito Lewisnel Gran Premio di Abu, ultimo appuntamento stagionale della Formula 1. I due piloti, che arrivano alla tappa di Yas Marina con lo stesso numero di punti (369,5), giocheranno pulito secondo l'australiano, per non dover pagare delle sanzioni che ...

