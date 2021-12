Speed skating | i convocati dell’Italia per Calgary | 13 azzurri in gara nell’ultimo evento di qualificazione olimpica

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Comincia quest’oggi ala quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di2021-2022, valevole anche per laverso i Giochi di Pechino 2022. Dopo l’appuntamento statunitense di Salt Lake City, l’Italia vuole confermare gli ottimi riscontri dello scorso weekend anche sul ghiaccio dell’Olympic Oval canadese. Di seguito l’elenco degli atletiper l’ultimodia cinque cerchi: Noemi Bonazza, Francesca Lollobrigida, Francesco Betti, David Bosa, Gabriele Galli, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Mirko Giacomo Nenzi, Daniel Niero, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini e Nicola Tumolero. Fari puntati in particolare sulle mass start, sui team ...

... nelle tre aree di gara di Beijing, Yanqing e Zhangjiakou, si sono svolte 10 competizioni internazionali tra cui la World Cup Short Track. Fra le nuove sedi costruite per Beijing 2022, ...L'Italia riparte dagli eccellenti risultati fin qui ottenuti che coincidono con quattro podi : i terzi posti di Francesca Lollobrigida nella mass start e nei 3000 metri a Tomaszów Mazowiecki (Polonia);...Comincia quest’oggi a Calgary la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di speed skating 2021-2022, valevole anche per la qualificazione olimpica verso i Giochi di Pechino 2022. Dopo ...Periodo intenso per gli atleti dello Skating Club Rovigo. Accompagnati dagli allenatori verdeblù, un gruppo di atleti ha passato un pomeriggio in compagnia in una passeggiata sui pattini lungo la pist ...