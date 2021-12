Spartak Mosca, Vanoli sarà il nuovo allenatore: era nello staff di Conte all’Inter (Di venerdì 10 dicembre 2021) Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore dello Spartak Mosca: il tecnico faceva parte dello staff di Antonio Conte all’Inter Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore dello Spartak Mosca. Secondo quanto riporta il giornalista Luca Bianchin, infatti, il tecnico sarà presentato venerdì e nel suo staff ci sarà anche Donadel. Vanoli era nello staff di Antonio Conte negli ultimi anni tra Chelsea e Inter, ma è nelle giovanili azzurre che si è formato come allenatore: ha guidato, da uomo dello staff ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Paoloildello: il tecnico faceva parte dellodi AntonioPaoloildello. Secondo quanto riporta il giornalista Luca Bianchin, infatti, il tecnicopresentato venerdì e nel suocianche Donadel.eradi Antonionegli ultimi anni tra Chelsea e Inter, ma è nelle giovanili azzurre che si è formato come: ha guidato, da uomo dello...

Advertising

CalcioNews24 : Nuova avventura per #Vanoli - HCE__ : RT @lucabianchin7: Paolo #Vanoli, ex uomo dello staff di Conte all'Inter, sarà il nuovo allenatore dello #Spartak Mosca: presentazione in R… - MicheleTossani : RT @lucabianchin7: Paolo #Vanoli, ex uomo dello staff di Conte all'Inter, sarà il nuovo allenatore dello #Spartak Mosca: presentazione in R… - lucabianchin7 : Paolo #Vanoli, ex uomo dello staff di Conte all'Inter, sarà il nuovo allenatore dello #Spartak Mosca: presentazione… - peppesz : RT @liviozeta67: Grande impresa, il secondo posto dietro lo Spartak Mosca!! Giornalisti di stirpe. -