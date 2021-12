Sorteggi Europa League, al via i nuovi playoff: ecco cosa rischiano Napoli, Lazio e Atalanta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ieri sera sono arrivati gli ultimi verdetti europei della fase a gironi di Champions ed Europa League. L’Atalanta esce sconfitta dallo spareggio qualificazione contro il Villareal “retrocedendo” in EL, dove troverà Napoli e Lazio qualificate ai playoff con qualche rimpianto. Dopo aver sprecato tantissimo nel corso del girone, il Napoli agguanta la qualificazione al Maradona confermando le gigantesche differenze tra campionato e coppa. Cinico e spietato in Serie A, i partenopei prima di chiudere i conti con il gol di Elmas nella ripresa, sprecano il doppio vantaggio ottenuto già nella prima mezz’ora di gioco rischiando il clamoroso 3-3 un minuto dopo essersi portato di nuovo in vantaggio. Vittoria che permette a questo psyco-Napoli di coppa di ... Leggi su zon (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ieri sera sono arrivati gli ultimi verdetti europei della fase a gironi di Champions ed. L’esce sconfitta dallo spareggio qualificazione contro il Villareal “retrocedendo” in EL, dove troveràqualificate aicon qualche rimpianto. Dopo aver sprecato tantissimo nel corso del girone, ilagguanta la qualificazione al Maradona confermando le gigantesche differenze tra campionato e coppa. Cinico e spietato in Serie A, i partenopei prima di chiudere i conti con il gol di Elmas nella ripresa, sprecano il doppio vantaggio ottenuto già nella prima mezz’ora di gioco rischiando il clamoroso 3-3 un minuto dopo essersi portato di nuovo in vantaggio. Vittoria che permette a questo psyco-di coppa di ...

Advertising

SkySport : Sorteggi playoff Europa League: guida, criteri e dove vedere #SkyUEL - CarleBa83 : @a_galante_1986 @Gazzetta_it Vabbè ma è normale che prendete piselli in faccia in Europa da chiunque, se in Europa… - infoitsport : Verso in sorteggi di Europa League: il riepilogo su chi va agli ottavi e chi ai playoff - Fprime86 : RT @cmdotcom: #?EuropaLeague: ecco chi possono pescare #Atalanta, #Lazio e #Napoli ai sorteggi per gli spareggi - infoitsport : Sorteggi spareggi Europa League: le potenziali avversarie del Napoli, data e partite -