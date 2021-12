Sondaggio, «Le piacerebbe Meloni premier?». Il 48,1% degli elettori risponde sì (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il centrodestra maggioranza e Giorgia Meloni premier. Il Sondaggio della Progerindex Research per la puntata di Piazzapulita non lascia dubbi sulle intenzioni di voto degli italiani. Se avessero la possibilità di andare al voto, infatti, manderebbero al governo il centrodestra e, nel centrodestra, manderebbero a Palazzo Chigi la leader di FdI, con il 48,1% dei consensi dell’elettorato di riferimento. «Le piacerebbe Meloni premier?». Il 48,1% risponde sì «In caso di vittoria del centrodestra, le piacerebbe Giorgia Meloni premier?», è la domanda somministrata al campione di elettori di centrodestra. Pressoché uno su due ha risposto di sì, a fronte del 38,3% contrario e di un ulteriore ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il centrodestra maggioranza e Giorgia. Ildella Progerindex Research per la puntata di Piazzapulita non lascia dubbi sulle intenzioni di votoitaliani. Se avessero la possibilità di andare al voto, infatti, manderebbero al governo il centrodestra e, nel centrodestra, manderebbero a Palazzo Chigi la leader di FdI, con il 48,1% dei consensi dell’elettorato di riferimento. «Le?». Il 48,1%sì «In caso di vittoria del centrodestra, leGiorgia?», è la domanda somministrata al campione didi centrodestra. Pressoché uno su due ha risposto di sì, a fronte del 38,3% contrario e di un ulteriore ...

