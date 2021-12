SONDAGGIO: il tuo pronostico di Catania-Palermo. Come finirà? (1-X-2) (Di venerdì 10 dicembre 2021) La sfida tra Catania e Palermo è in programma per domenica pomeriggio presso lo Stadio Massimino: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita Leggi su mediagol (Di venerdì 10 dicembre 2021) La sfida traè in programma per domenica pomeriggio presso lo Stadio Massimino: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

Advertising

Mediagol : SONDAGGIO: il tuo pronostico di Catania-Palermo. Come finirà? (1-X-2) - monicaguizzardi : RT @ArcaIncubatore: ?? Partecipa al sondaggio! T-Stretch, un'innovativa panca posturale brevettata, è un prototipo artigianale che necessita… - raffromano11 : RT @Moneyka_it: Hai mai pensato di investire il tuo capitale in un progetto che ti piacerebbe vedere crescere? In quale settore di mercato… - Moneyka_it : Hai mai pensato di investire il tuo capitale in un progetto che ti piacerebbe vedere crescere? In quale settore di… - ArcaIncubatore : ?? Partecipa al sondaggio! T-Stretch, un'innovativa panca posturale brevettata, è un prototipo artigianale che neces… -