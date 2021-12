Sondaggi elettorali Emg, il 65% degli italiani è a favore del Super Green Pass (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Super Green Pass è entrato in vigore senza tanti scombussolamenti il 6 dicembre. Da quel giorno si può accedere a cinema, ristoranti, palestre, teatri, stadi, solo con un Green Pass ottenuto grazie a guarigione da Covid o da vaccino. Non saranno quindi più validi i tamponi. Si tratta di un’ulteriore stretta rispetto al Passato, e un ulteriore incentivo alla vaccinazione. Non a caso le somministrazioni di prime dosi hanno ricominciato a crescere nelle ultime settimane. Secondo gli ultimi Sondaggi politici di Emg, comunque, gli italiani approvano i nuovi provvedimenti. I favorevoli sono il 65%, contro il 28% di contrari, mentre il 7% è indeciso. La percentuale di chi risponde in modo positivo è ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilè entrato in vigore senza tanti scombussolamenti il 6 dicembre. Da quel giorno si può accedere a cinema, ristoranti, palestre, teatri, stadi, solo con unottenuto grazie a guarigione da Covid o da vaccino. Non saranno quindi più validi i tamponi. Si tratta di un’ulteriore stretta rispetto alato, e un ulteriore incentivo alla vaccinazione. Non a caso le somministrazioni di prime dosi hanno ricominciato a crescere nelle ultime settimane. Secondo gli ultimipolitici di Emg, comunque, gliapprovano i nuovi provvedimenti. Ivoli sono il 65%, contro il 28% di contrari, mentre il 7% è indeciso. La percentuale di chi risponde in modo positivo è ...

