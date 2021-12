Soluzioni Cruciverba del 10/12/21. Tutte le definizioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Se cercate le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e vi ritroverete con una mente ben allenata ed un cervello più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Non indugiamo oltre e vediamo le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 10/12/21: Abitano la citta lucana dei sassi 20 lettere: San pietro barisano: Del tutto imprevista 11 lettere: Padreterno: Emilio artista italiano della pop art 11 lettere: Boltraffio: Filosofo e teologo greco del sec iii dc 8 lettere: Calcide: Frasi di apprezzamento 10 lettere: Pleonasmi: I trampolieri con i ciuffi di peli sulle guance 7 lettere: Otarda: Il fantasma del louvre 4 lettere: Ian: Il rumore delle onde 11 lettere: Russamento: Il waits ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 10 dicembre 2021) Se cercate ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e vi ritroverete con una mente ben allenata ed un cervello più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Non indugiamo oltre e vediamo ledeidel giorno 10/12/21: Abitano la citta lucana dei sassi 20 lettere: San pietro barisano: Del tutto imprevista 11 lettere: Padreterno: Emilio artista italiano della pop art 11 lettere: Boltraffio: Filosofo e teologo greco del sec iii dc 8 lettere: Calcide: Frasi di apprezzamento 10 lettere: Pleonasmi: I trampolieri con i ciuffi di peli sulle guance 7 lettere: Otarda: Il fantasma del louvre 4 lettere: Ian: Il rumore delle onde 11 lettere: Russamento: Il waits ...

