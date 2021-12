Solo tanto spavento per Lozano: il messicano è già tornato a casa (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un altro infortunio, l’ennesimo. Appena i tifosi hanno visto Hirving Lozano a terra e la barella che lo trasportava fuori dal campo, tutti hanno pensato a un altro lungo stop. Fortunatamente, questa volta non è andata così male. Infortunio Lozano Dente Già nella serata di ieri, il Napoli, tramite un comunicato ufficiale, ha rassicurato tutti: gli esami hanno dato esito negativo, Solo un trauma cranio-facciale non commotivo. In più, però, il Chucky ci ha rimesso anche un dente. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la paura è stata tanta: il giocatore è stato subito immobilizzato con un collare e portato all’Ospedale Cardarelli. Una volta svolti gli esami strumentali, però, dopo poche ore di osservazione, Lozano ha potuto fare rientro a casa. Il giocatore, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un altro infortunio, l’ennesimo. Appena i tifosi hanno visto Hirvinga terra e la barella che lo trasportava fuori dal campo, tutti hanno pensato a un altro lungo stop. Fortunatamente, questa volta non è andata così male. InfortunioDente Già nella serata di ieri, il Napoli, tramite un comunicato ufficiale, ha rassicurato tutti: gli esami hanno dato esito negativo,un trauma cranio-facciale non commotivo. In più, però, il Chucky ci ha rimesso anche un dente. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la paura è stata tanta: il giocatore è stato subito immobilizzato con un collare e portato all’Ospedale Cardarelli. Una volta svolti gli esami strumentali, però, dopo poche ore di osservazione,ha potuto fare rientro a. Il giocatore, ...

Advertising

channeldraw : “Se negli ultimi 22 mesi non ci fosse stata una ruggente mobilitazione di persone che si sono immedesimate in Patri… - pfmajorino : Continuare a flirtare con l' #ArabiaSaudita , Paese in mano a persone pericolose che fanno cose orrende è tanto no… - PasqualeZito1 : RT @Gianpaolo_5: 15 punti fatti (meglio di noi solo Ajax, Bayern e Liverpool), battuti #Chelsea a Torino e #Zenit in casa e fuori. Ieri sia… - 7_purple613 : @AerySlowly A cosa serve dormire,tanto quando ti svegli provi solo sofferenza - WEDESA : Oh non so, tanto basta chiedere all'assistente vocale, solo 54 per poi tra 66 festeggiare pienamente, non lo so. Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo tanto Regime forfetario anche per il volontariato L'adozione del regime comporta una serie di semplificazioni, tanto ai fini Iva quanto ai fini delle ... le fatture emesse e ricevute, con il solo obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto ...

Consolidamento dell'azionario dopo un recupero molto rapido Solo Tokyo, e Sydney hanno ceduto moderatamente. Molto bene il China complex, con "A" e "H" shares ... tanto più che il rimbalzo è dovuto per lo più al cibo, e ai carburanti. Non così il PPI che ha ...

Anziano cade accidentalmente nel porto, per lui solo tanto spavento marcheingol.it Solo ai no vax è vietato parlare. Paragone spiana la Rai del pensiero unico L’altro giorno sulle colonne di questo giornale ho raccontato la storia di una discriminazione vissuta da una lavoratrice alla quale viene ...

L'adozione del regime comporta una serie di semplificazioni,ai fini Iva quanto ai fini delle ... le fatture emesse e ricevute, con ilobbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto ...Tokyo, e Sydney hanno ceduto moderatamente. Molto bene il China complex, con "A" e "H" shares ...più che il rimbalzo è dovuto per lo più al cibo, e ai carburanti. Non così il PPI che ha ...L’altro giorno sulle colonne di questo giornale ho raccontato la storia di una discriminazione vissuta da una lavoratrice alla quale viene ...