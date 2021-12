Soleil Sorge vs Gianmaria Antinolfi nasce un nuovo battibecco: il confronto (VIDEO) (Di venerdì 10 dicembre 2021) Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno affrontato un nuovo battibecco prima della diretta. Ecco cos’è accaduto nel confronto Nella Casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno affrontato numerosi alti e bassi. Tra confronti, screzi, frecciatine e accese discussioni, in queste ultime ore i due gieffini hanno avuto un nuovo battibecco dopo la forte discussione avvenuta ieri tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Gianmaria stanco delle ultime frecciatine lanciate sul suo conto riguardo la questione d’amore con la giovane modella, ha scelto di chiarire una volta per tutte con l’influencer. ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 dicembre 2021)hanno affrontato unprima della diretta. Ecco cos’è accaduto nelNella Casa del Grande Fratello Vip,hanno affrontato numerosi alti e bassi. Tra confronti, screzi, frecciatine e accese discussioni, in queste ultime ore i due gieffini hanno avuto undopo la forte discussione avvenuta ieri trae Sophie Codegoni.stanco delle ultime frecciatine lanciate sul suo conto riguardo la questione d’amore con la giovane modella, ha scelto di chiarire una volta per tutte con l’influencer. ...

Advertising

heikylie : RT @ptn_my_life: Una foto per ricordarvi chi è ?SOLEIL ANASTASIA SORGE? #gfvip - 361_magazine : - AdaAdele88 : RT @infastiditowho: soleil sorge si definisce paladina e poi dice “sei tutta di plastica buttati nell’umido” io ancora non capisco come fac… - infoitcultura : Soleil Sorge: “Sei piena di plastica” | Panico nella casa del Gf Vip 6 - Rosy0061 : RT @ptn_my_life: Una foto per ricordarvi chi è ?SOLEIL ANASTASIA SORGE? #gfvip -