Socialcom21 | come la pandemia ha stravolto l’informazione | i social e le abitudini degli italiani

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Negli ultimi 12 mesi in Italia c’è stato un vero e proprio boom delle conversazioni suinetwork. E’ quanto emerge da un’analisiCom-Blogmeter che verrà presentata martedì 14 dicembre a Roma, nel corso dell’evento “Com – La comunicazione al tempo dei”, che si svolgerà nel Salone Angiolillo di Palazzo Wedekind a Roma. In generale, sono state 428,79 milioni le conversazioni registrate nel 2021 solo per quanto riguarda Facebook, che hanno prodotto circa 3,37 miliardi di interazioni. Dalle anticipazioni del report si evincele conversazioni sul Covid abbiano monopolizzato i. Sul tema negli ultimi sei mesi, sulle principali piattaforme (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Twitch, Youtube), si sono registrati 218 milioni di post originali, che hanno ...