Snowboardcross | Montafon 2021 | vincono Haemmerle e Bankes Brutto infortunio per Visintin

La seconda tappa della Coppa del Mondo di Snowboardcross non ha portato buone notizie agli appassionati italiani di sport invernali. In quel di Montafon, territorio austriaco, cadute per Michela Moioli e Omar Visintin, tali da determinare naturalmente una limitazione del loro rendimento. Il padrone di casa Alessandro Haemmerle (quattordicesima affermazione in carriera in Cdm) ha conquistato il successo finale, rimontando un Noerl dominante per buona parte della gara; secondo Baumgartner e terzo Kirchwehm. Big final femminile vinta da Charlotte Bankes, con Brockhoff e Trespeuch a seguire sul podio. Soltanto sesta posizione per Sofia Belingheri, speranzosa precedentemente di giungere in quinta piazza. Brucia l'eliminazione per caduta di Moioli, con una curva mal gestita letale.

