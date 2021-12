Snowboardcross | Alessandro Haemmerle concede il bis a Montafon | azzurri fuori dalla finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Un po’ di sfortuna per la squadra italiana in una tappa della Coppa del Mondo diche poteva regalare gioie ai colori. Ainvece esulta, come da pronostico, il padrone di casa: imbattibile il detentore della sfera di cristallo davanti al pubblico amico. Seconda vittoria consecutiva per l’austriaco che ha sconfitto nell’ultimo atto l’americano Nick Baumgartner e la sorpresa tedesca Umito Kirchwehm. I migliori tra glisono stati Tommaso Leoni e Lorenzo Sommariva, entrambi eliminati in semie rispettivamente sesto e settimo dopo la Small Final. Un vero peccato la caduta di Omar Visintin nei quarti di(rimasto a terra dolorante), che oggi sembrava davvero in gran forma e pronto al ...