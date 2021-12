SMV Costruzioni al 19° posto tra le aziende italiane dell’edilizia privata

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Telgate. Grazie al fatturato cresciuto per il terzo anno consecutivo (dopo il forte calo del 2017) del 27 percento, con 56 milioni di euro di valore della produzione registrato nel 2020, la SMVguadagna dieci posizioni, piazzandosi al 19esimo, nella classifica delle migliori 50 imprese. L’azienda bergamasca con sede a Telgate, che quest’anno festeggia il ventennale, si è specializzata in lavori edili (al 98,7 percento privati) per conto terzi soprattutto in Lombardia, con un occhio di riguardo al mercato milanese. Il terzo Rapporto Classifiche “Le prime 50 imprese di” che analizza dati di bilancio, posizionamento di mercato e strategie imprenditoriali mette il luce come ...