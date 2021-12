Skeleton | Kimberley Bos si impone a Winterberg | ottima ottava piazza per Valentina Margaglio

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo due piazze d’onore consecutive nelle prime due gare stagionali, arriva finalmente la prima vittoria della carriera per l’olandeseBos nella Coppa del Mondo di. L’ex bobbista classe 1993 siin quel dicon una prova pressoché perfetta. Miglior tempo in entrambe le run per l’atleta orange che nella seconda ha stabilito addirittura il record della pista: crono totale di 1’53”68 per sbaragliare la concorrenza. Sempre più leadership della classifica di Coppa per l’olandese. Seconda posizione per la teutonica Tina Hermann, che dista 25 centesimi. Completa il podio la canadese Mirela Rahneva, a 29 centesimi. Distacchi comunque contenuti, con le prime dieci racchiuse in 72 centesimi. Arriva una prova confortante per, che ad Altenberg ...

Quarto posto per la tedesca Hannah Neise con un distacco di 41 centesimi, quinto per la belga Kim Meylemans a 42, sesto per l'olandeseBos a 48, mentre è settima la russa Yulia Kanakina a 49. Chiude all'ottavo posto la statunitense Katie Uhlaender con un ritardo di 56 centesimi dalla vetta, quindi è solamente nona la ...