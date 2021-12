Skeleton | CDM | Margaglio 8ª nel singolo femminile a Winterberg Bagnis 15º nel maschile

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo il podio ottenuto nella tappa di Innsbruck, in Austria, Valentinachiude ottava nel, in Germania, nella quarta tappa valida per la Coppa del Mondo di2021/2022. La 28enne di Casale Monferrato ha chiuso in 1’54?28 ed è così ripartita dopo l’errore che l’aveva estromessa dalla gara della tappa precedente ad Altenberg, sempre in Germania. Alessia Crippa invece, è rimasta più attardata ed ha chiuso al 19º posto a 1?58 dalla vincitrice. La gara è stata appunto vinta dall’olandese Kimberly Bos che ha fissato il cronometro in 1’53?68. Seconda la tedesca Tina Hermann a 0?25 e terza la canadese Mirela Rahnevaa 0?29. Per quanto riguarda la classifica generale, sempre prima la Bos con 821 punti, seconda Elena Nikitina a 762 e terza Tina Hermann a 723. Per ...