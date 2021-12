Singapore | aggredito da lontre nel parco | ' pensavo di morire'

Advertising

laregione : Singapore: un uomo è stato aggredito da una ventina di lontre -

Ultime Notizie dalla rete : Singapore aggredito

ANSA Nuova Europa

Spencer, che vive a, pensa che gli animali siano stati provocati da una persona che faceva jogging. "Poiché era molto buio, non li ha visti e li ha investiti, rischiando di calpestarli. A ...... aggredisce passanti a Oslo: ucciso dalla polizia 9 Novembre 2021 Un uomo hai passanti e ... Read More World Covid, non sei vaccinato? Niente più cure gratis 9 Novembre 2021 A ...SINGAPORE - Un uomo è stato attaccato da una ventina di lontre in un parco di Singapore, riportando serie ferite. Lo riportano i media internazionali citando il racconto della vittima: «Pensavo di mor ...(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Un uomo è stato attaccato da una ventina di lontre in un parco di Singapore, riportando serie ferite. Lo riportano i media internazionali citando il racconto della vittima: "Pe ...