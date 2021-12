Sing 2: in anteprima solo al cinema l'11 e il 12 dicembre (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sing 2, celebre commedia musicale d'animazione nonché sequel dell'omonimo film di successo, sarà proiettato solo al cinema in anteprima l'11 e il 12 dicembre 2021 Sing 2, il nuovo capitolo del franchise animato di Illumination, scritto e diretto nuovamente da Garth Jennings, arriverà in anteprima nelle sale cinematografiche l'11 e il 12 dicembre. Sing, la pellicola originale, vedeva un gruppo di animali organizzare una gara canora così da riportare il Moon Theatre al suo vecchio splendore e salvarlo dalla chiusura. In Sing 2 - Sempre più forte i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città. Il film segue sempre le imprese del koala Buster Moon e del suo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021)2, celebre commedia musicale d'animazione nonché sequel dell'omonimo film di successo, sarà proiettatoalinl'11 e il 1220212, il nuovo capitolo del franchise animato di Illumination, scritto e diretto nuovamente da Garth Jennings, arriverà innelle saletografiche l'11 e il 12, la pellicola originale, vedeva un gruppo di animali organizzare una gara canora così da riportare il Moon Theatre al suo vecchio splendore e salvarlo dalla chiusura. In2 - Sempre più forte i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città. Il film segue sempre le imprese del koala Buster Moon e del suo ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Sing 2: in anteprima solo al cinema l'11 e il 12 dicembre - sfiorata82 : RT @badtasteit: #Sing2 in anteprima nei cinema italiani l'11 e il 12 dicembre - PauJLJ1618 : RT @UniversalPicsIt: .@FrankMatano e Darius si assomigliano più di quanto possiate immaginare... ?? #Sing2 - Sempre Più Forte, in anteprima… - UniversalPicsIt : .@FrankMatano e Darius si assomigliano più di quanto possiate immaginare... ?? #Sing2 - Sempre Più Forte, in antepri… - MultisalaR : Questo weekend non perderti l'anteprima di Sing 2 Acquista il biglietto Online: Paghi Meno e non fai la fila alle… -