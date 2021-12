Simone Biles, il premio dopo il coraggio: atleta dell'anno per Time dopo il ritiro dalle Olimpiadi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Simone Biles è l' atleta dell'anno 2021 secondo il Time. La ginnasta statunitense l'estate scorsa, alle Olimpiadi di Tokyo, avrebbe potuto coronare a soli 24 anni una carriera già incredibile facendo ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021)è l'2021 secondo il. La ginnasta statunitense l'estate scorsa, alledi Tokyo, avrebbe potuto coronare a soli 24 anni una carriera già incredibile facendo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Simone Biles è Atleta dell'anno per 'Time'. La motivazione: 'Ha fatto il passo straordinario di dire basta' #ANSA - RaiSport : Time: #SimoneBiles è l'atleta dell'anno Ha fatto il passo straordinario di dire: 'Basta, sono abbastanza' #Biles… - news_mondo_h24 : Chi è Simone Biles, la stella della ginnastica mondiale incoronata dal Time - jpoli6 : RT @chepalleblog: Ci sono valori, azioni, ammissioni, tentativi coraggiosi che possono valere più di mille medaglie Per Time l'Atleta del… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Simone Biles è Atleta dell'anno per 'Time'. La motivazione: 'Ha fatto il passo straordinario di dire… -