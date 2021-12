“Siamo rimasti sconvolti”. GF Vip, Alfonso Signorini senza parole: bomba pronta a esplodere nella Casa (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci sarà tanto da parlare nella diretta del 10 dicembre del ‘GF Vip 6’ e Alfonso Signorini ha voluto fare qualche anticipazione, mostrando di essere rimasto molto colpito e sorpreso soprattutto da un episodio avvenuto nelle scorse ore. parole le sue che sono arrivate in maniera più che spontanea, visto che anche lo stesso pubblico del reality show mai si sarebbe aspettato di vedere delle immagini simili. Invece è successo davvero e ne vedremo sicuramente delle belle, con l’atmosfera che si farà incendiaria. Intanto, Alfonso Signorini è costretto a fare i conti anche con concorrenti in procinto di abbandonare il ‘GF Vip 6’ dopo il 13 dicembre. Ad aver preso una scelta che sembra ormai irreversibile è stato Gianmaria Antinolfi, che ha comunicato ciò che farà a Sophie Codegoni. Il fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci sarà tanto da parlarediretta del 10 dicembre del ‘GF Vip 6’ eha voluto fare qualche anticipazione, mostrando di essere rimasto molto colpito e sorpreso soprattutto da un episodio avvenuto nelle scorse ore.le sue che sono arrivate in maniera più che spontanea, visto che anche lo stesso pubblico del reality show mai si sarebbe aspettato di vedere delle immagini simili. Invece è successo davvero e ne vedremo sicuramente delle belle, con l’atmosfera che si farà incendiaria. Intanto,è costretto a fare i conti anche con concorrenti in procinto di abbandonare il ‘GF Vip 6’ dopo il 13 dicembre. Ad aver preso una scelta che sembra ormai irreversibile è stato Gianmaria Antinolfi, che ha comunicato ciò che farà a Sophie Codegoni. Il fatto ...

